Fiorentina, Vanoli di parola: ritiro finito. Ma prosegue il silenzio stampa

di Giacomo A. Galassi

La vittoria contro l'Udinese ha dei risvolti per i giocatori della Fiorentina anche fuori dal campo: possono tornare dalle loro famiglie dopo il 5-1 maturato al Franchi. Lo aveva annunciato l'allenatore Vanoli dopo la sconfitta contro il Losanna in Conference: il ritiro al Viola Park sarebbe finito dopo la prima vittoria in campionato, e così sarà. La squadra si allenerà domani regolarmente ma stasera i giocatori non dovranno rientrare a dormire nel centro sportivo di Bagno a Ripoli.

Non cambia invece la politica del silenzio stampa indetta una settimana fa dopo l'ultima sconfitta in A contro l'Hellas: anche dopo la vittoria il club non rompe il silenzio stampa e si concentrerà sulla prossima sfida in attesa di capire se Fabio Paratici entrerà nel management del club.