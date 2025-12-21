Live Fiorentina-Udinese 5-1, segui la diretta testuale del match!

71' - Doppio cambio per la Fiorentina: fuori Kean e Parisi, dentro Piccoli e Kouame.

68' - La Fiorentina risponde subito al piccolissimo sbandamento, lancio di Dodo perfetto per Kean che stoppa di petto e poi con il destro calcia basso bucando Sava: doppietta dell'attaccante e partita chiusa definitivamente.

68' - GOOOOOLLLL!!! GOOOOOLLL!! KEAN FA IL 5-1!

67' - Parisi rischia il secondo giallo con un intervento sul piede di Bertola. L'arbitro lo grazia, ma la Fiorentina ha un attimo staccato la testa dalla gara.

66' - La Fiorentina prende gol da Solet che dalla sinistra rientra e con il destro fa un eurogol mettendola al sette. Accorciano gli ospiti.

66' - GOL DELL'UDINESE. SOLET PESCA IL JOLLY.

65' - Doppio cambio nell'Udinese: fuori Davis ed Ekkelenkamp, dentro Gueye e Buksa.

65' - Giallo per Ranieri che entra in scivolata in ritardo su Lovric.

64' - Kean si mangia il gol! Palla perfetta di Fagioli in profondità per l'attaccante che a tu per tu con Sava prova il tocco sotto ma non trova la porta. Brutto errore di Kean che fallisce così la doppietta.

62' - La Fiorentina ora fa spettacolo e tiene palla senza affondare. Troppo importante portare a casa una vittoria quest'oggi.

56' - Fa tutto Parisi, che anticipa Bertola e si fa spazio in area calciando rasoterra con il mancino: il pallone sbatte sul palo e finisce sui piedi di Kean che a porta vuota non può sbagliare. Fiorentina forza 4.

56' - GOOOOOOOLLLL!!! GOOOLLL!! LA CHIUDE KEAN GRAZIE A PARISI!

54' - Solet colpisce per la terza volta su corner, stavolta però Pongracic era vicino e per il difensore bianconero è impossibile trovare la porta.

53' - Cambio nella Fiorentina: fuori Mandragora, dentro Fortini.

52' - Mandragora a terra per un problema muscolare. Pronto il cambio per sostituire il centrocampista.

50' - Solet salta tutto solo a centro area sul corner, per fortuna colpisce male e mette fuori.

49' - De Gea salva su Kamara! La Fiorentina si addormenta e il neo entrato entra in area sulla sinistra calciando forte, il portiere non si muove e salva con il braccio largo.

47' - Ottima chiusura di Dodo in area su Ekkelenkamp, poi sul corner Solet viene ostacolato da Pongracic e di testa spara fuori.

45' - SI RIPARTE! Due cambi per l'Udinese: dentro Lovric e Kamara, fuori Zanoli e Zaniolo

--- INTERVALLO ---

45' +6' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Viola in vantaggio di un uomo e tre gol all'intervallo.

45' +5' - Ripartenza perfetta della Fiorentina con Dodo che passa a Fagioli: il cross del centrocampista trova Ndour tutto solo a centro area, e lui non sbaglia di testa. Triplo vantaggio viola in un primo tempo perfetto.

45' +5' - GOOOOOOLLLL!!! GOOOOLLL!! NDOUR FA 3-0!!

45' +2' - Grande azione della Fiorentina sull'asse Parisi-Gudmundsson, che con un tacco libera Fagioli al limite dell'area: il tiro con il destro del 44 però finisce in curva.

45' - Assegnati 5 minuti di recupero.

44' - Giocata di Parisi che di tacco libera Ndour in area: il centrocampista calcia ma viene murato.

42' - Finalmente un gol alla Gudmundsson, di Gudmundsson che riceve palla al limite dell'area, fa una finta e si sposta il pallone sul mancino con il quale calcia all'incrocio: Fiorentina sul 2-0 al Franchi!

42' - GOOOOOOLLLL!!! GOOOOLLL!!! UNA PERLA DI GUDMUNDSSON!

40' - Giallo anche per Parisi che strattona Piotrowski in ripartenza. Giallo molto severo dell'arbitro.

39' - Giallo per Zanoli che entra in ritardo su Ranieri sulla sinistra viola.

38' - Zaniolo pericoloso con il destro da posizione defilata: palla fuori di un metro a lato con De Gea comunque in controllo.

36' - Si riparte.

35' - Gioco fermo per un testa contro testa tra i due nell'occasione precedente. Richiesta una fasciatura in testa per Comuzzo.

33' - Ancora Davis pericoloso, stavolta di testa ma ancora una volta chiuso bene da Comuzzo.

32' - Comuzzo chiude bene su Davis in area, liberato da Zaniolo dopo un brutto pallone perso da Gudmundsson.

30' - Ci prova Kean! Palla perfetta di Ranieri, l'attaccante stoppa di petto e poi calcia con il sinistro, ancora una volta alto però.

28' - Sempre Mandragora pericoloso su una ripartenza guidata da Gudmundsson che non serve Kean ma Ndour, il quale passa all'indietro a Mandragora che calcia dal limite: palla alta non di poco.

25' - Si riparte con un calcio d'angolo respinto sul quale Parisi prova a lanciare Dodo, il passaggio però viene fermato.

24' - Gioco fermo perché si è bucata la rete della porta di Sava.

24' - Zaniolo pericoloso con un mancino dalla distanza deviato.

23' - Sono entrati in curva i tifosi che hanno prima esposto uno striscione "vergognatevi tutti", poi hanno esploso una serie di petardi.

21' - Su punizione, la sblocca Mandragora! Tocco corto di Fagioli, Mandragora calcia rasoterra centrale ma potente e Sava non può farci nulla: Fiorentina in vantaggio al Franchi!

21' - GOOOOOOOOLLLLL!!! GOOOOOLLLL!!! LA SBLOCCA MANDRAGORA!!

20' - Palo di Gudmundsson! L'islandese si libera alla grande con il destro al limite dell'area e calcia a botta sicura ma il legno gli nega la gioia del gol. Che sfortuna!

15' - Kean non trova la porta da posizione defilatissima su un buon cross di Parisi, tra i più attivi in questo inizio.

13' - Ancora Mandragora pericolosa! Stop al limite e tiro con il mancino che però termina nella curva vuota. Era una buona occasione per il numero 8 viola.

12' - Mandragora scheggia l'incrocio dei pali! Calcia lui da punizione ma manca di pochissimo lo specchio della porta.

11' - Rientra regolarmente in campo Kean che sembra non aver avuto ripercussioni dalla botta presa da Okoye.

10' - Runjaic corre subito ai ripari: fuori Kabasele, dentro Sava.

10' - Kean per fortuna si è rialzato anche se zoppica, CONFERMATA L'ESPULSIONE A OKOYE: Udinese in 10 per quasi tutta la partita.

8' - Mentre Kean resta a terra molto dolorante, il VAR sta valutando la posizione dell'attaccante. Pochi dubbi sul fatto che l'intervento sia da rosso.

7' - ESPULSO OKOYE! Uscita fuori dall'area su Kean, il portiere para fuori dall'area e travolge anche Kean, l'arbitro non ha dubbi ed estrae il rosso.

6' - Kabasele! Si libera in area con le cattive di Dodo e poi calcia a giro con il destro ma De Gea è attento e para.

3' - Fagioli in pressione su Okoye per poco non gli soffia il pallone, il portiere se la cava all'ultimo.

1' - Subito un dettaglio tattico: nonostante gli interpreti siano praticamente gli stessi del 3-5-2, la Fiorentina al momento del calcio d'inizio era schierata con il 4-3-3.

0' - VIA! SI PARTE IN UN FRANCHI SEMIDESERTO! Primo pallone giocato dall'Udinese.

La Fiorentina per tenere accesa una fiammella sulla salvezza, l'Udinese per dare seguito alla grande vittoria contro il Napoli: in un Artemio Franchi semivuoto almeno per i primi 20 minuti vista la protesta della Curva Fiesole, i viola di Vanoli si giocano tre punti importantissimi, fosse altro perché in 15 partite non è mai arrivata neanche una vittoria. Ultimo appello anche per il tecnico che spera di dare un calcio ai problemi e riuscire finalmente a vincere. Queste le formazioni ufficiali della sfida:

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Kean.

A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Sohm, Dzeko, Nicolussi Caviglia, Kospo, Richardson, Viti, Fortini, Kouadio, Piccoli, Kouame. All. Vanoli

Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis.

A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Kamara, Palma, Bravo, Buksa, Ehizibue, Camara, Miller. All. Runjaic