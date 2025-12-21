La lettera aperta del magistrato Crini a Commisso: "Ci risparmi l'umiliazione della B"

Sulle pagine dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino c'è una lettera aperta al presidente della Fiorentina Rocco Commisso, firmata dal magistrato e tifoso viola Alessandro Crini. Di seguito alcuni estratti: "Caro signor Presidente, mi permetto di disturbarla con queste poche righe, solo perché, le dirò, veramente mi crescono dal cuore. [...] Qualche bella soddisfazione ce la siamo tolta; ma abbiamo anche patito retrocessioni, fallimenti, penalizzazioni feroci. Insomma di tutto e di più. Poi è arrivato lei. E tutti abbiamo pensato, ancora una volta, ad un nuovo inizio. Indefessi e ottimisti. [...] E con lei sono arrivati un grande centro sportivo, molti soldi comunque spesi, qualche polemica, se posso, forse di troppo, fino al dramma tragico della morte prematura del suo più stretto collaboratore. Insomma, sette anni abbastanza laboriosi e complicati, per i quali tuttavia, per quel che vale, personalmente mi sento di ringraziarla".

Poi prosegue: "E così, ahimè, siamo ad oggi. Ora Signor Presidente, sappiamo bene tutti che i drammi veri sono ben altri. Di ogni sorta. La realtà si incarica di metterceli sotto al naso quotidianamente; anzi, in verità, anche molte più volte nella medesima giornata. Però, mi creda, il dramma, esclusivamente sportivo ben inteso, di una Fiorentina così sconsolatamente e quasi irreparabilmente ultima, ha un suo peso, per Firenze e per chi ci tiene. [...] Vengo al nocciolo, quindi. E la prego, Signor Presidente, faccia, o comunque faccia fare, qualcosa. Non ci infligga una pena, tutta sportiva, varrà la pena di ripeterlo, che saremmo costretti a portarci dietro per anni. Trovi lei una soluzione. Non so, accetti magari qualche suggerimento. Sono certo che ci sono molte persone ben preparate su questi temi, che anche intuitivamente non paiono affatto banali, pronte a darle volentieri una mano per uscire da questa situazione così spiacevole. In fondo, stavolta, non si tratta di vincer nulla, se non qualche partita. [...] E che non vorremmo proprio andare in serie B. Il punto è solo questo".