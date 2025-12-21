FirenzeViola Fiorentina-Udinese 5-1, le pagelle: Gud si ricorda delle sue qualità, Kean si (ri)sblocca, Parisi applausi meritati

DE GEA - Capitano a sorpresa assiste al primo tempo senza dover compiere interventi particolari. Attento in apertura di ripresa sul tiro defilato di Solet deve invece arrendersi sul successivo tentativo, bellissimo, del calciatore dell’Udinese, 6

DODÒ - Arretrato a terzino destro spinge con continuità nella prima frazione porgendo a Fagioli il pallone che diventa assist per il gol di Ndour. Si fa saltare con troppa facilità da Solet sul gol dell’Udinese ma sfodera anche un gran bell’assist per il secondo gol di Kean, 6,5

COMUZZO - Buona attenzione per tutto l’arco del primo tempo, anche sulle palle alte. Stesso discorso nell’arco del secondo tempo, 6

Dal 36’st VITI - S.v.

PONGRACIC - Non propriamente efficace la chiusura su Zaniolo che cerca il diagonale a una decina di minuti dall’intervallo. Rischia qualcosa anche nel secondo tempo ma senza affanni, 6

RANIERI - Un paio di ripiegamenti adeguati e qualche sortita offensiva in un primo tempo sereno. Nella ripresa spreca un buon cross poi si fa ammonire. Ordinaria amministrazione, 6

MANDRAGORA - Ci prova subito su punizione, poi sempre su calcio piazzato firma il vantaggio, prezioso, che dopo il rosso di Okoye mette ulteriormente in discesa la sfida del Franchi. Fa quel che serviva, 6,5

Dal 7’st FORTINI - Mette grinta e dinamismo, 6

FAGIOLI - A chiusura di un buon primo tempo, nel quale tocca la punizione di Mandragora che vale l’1-0, alza sopra la traversa un gran bell’invito al tiro di Gudmundsson, poi sfodera un bell’assist per il terzo gol di Ndour. Bello il lancio per Kean che spreca dopo il quarto d’ora della ripresa. Si conferma dopo aver fatto vedere buone cose contro il Verona, 6,5

Dal 36’st NICOLUSSI CAVIGLIA - S.v.

NDOUR - Al solito farraginoso nella gestione del pallone si scioglie col passare del tempo fino a quando di testa gira in rete il 3-0 a fine primo tempo. Buon giropalla nel corso della ripresa, 6,5

PARISI - Nell’inedita veste di esterno alto sulla destra dà subito un bel pallone a Kean che si vede franare addosso Okoye, poi cerca di dare il suo contributo in termini di profondità salvo farsi ammonire per un fallo prolungato. Anche nel secondo tempo tiene il piede sull’acceleratore come conferma il gol di Kean propiziato dal suo palo. Applausi meritati all’uscita dal campo, 7

Dal 26’st KOUAMÈ - Alimenta la spinta sulla sua fascia di competenza, 6

GUDMUNDSSON - Per l’occasione dirottato sull’out sinistro del tridente centra il palo in avvio di partita, poi firma il raddoppio a fine primo tempo con un gioco di prestigio dal limite dell’area. Si ripete a poco dall’intervallo chiamando al tiro Fagioli con un bel tacco. Nel secondo tempo sfiora il bis. Non è una novità che quando ha voglia sia tecnicamente superiore agli altri, 7

KEAN - Propizia l’espulsione del portiere dell’Udinese che consente ai viola di giocare quasi tutta la partita in superiorità numerica. Puntuale all’appuntamento con il gol trova il tapin vincente dopo il palo di Parisi poi centra la doppietta grazie all’invito di Dodò. Ne serviranno parecchi altri, 7

Dal 26’st PICCOLI - Cerca gioia nel finale, come sul lancio di Nicolussi Caviglia, ma senza fortuna, 6

VANOLI - Stavolta cambia sul serio variando il tema tattico sul 4-3-3 con Parisi e Gudmundsson esterni del tridente con Kean. L’espulsione di Okoye e il gol su punizione di Mandragora mettono in discesa una gara nella quale il raddoppio di Gudmundsson e il tris di Ndour sembrano finalmente scacciare via parecchi fantasmi. Nella ripresa Kean mette in freddo il risultato con la sua doppietta. Salva la sua panchina e testimonia che sa anche cambiare impostazione di gioco. Era l’ora, 6,5