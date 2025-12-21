Fiorentina-Udinese 5-1, Gudmundsson sfiora la doppietta personale

Fiorentina-Udinese 5-1, Gudmundsson sfiora la doppietta personaleFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 19:41Notizie di FV
di Lorenzo Della Giovampaola

La Fiorentina in vantaggio di quattro gol sull'Udinese ad un quarto d'ora circa dalla fine della partita si diverte e prova a dilagare nel risultato. Grande accelerazione sulla destra di Dodo che entra in area e dal fondo mette un bel pallone rasoterra a rimorchio per l'arrivo di Gudmundsson che calcia a colpo sicuro senza però trovare la via del gol complice il salvataggio sulla linea della difesa dell'Udinese.