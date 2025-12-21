Fiorentina-Udinese, le formazioni ufficiali: è ancora 3-5-2, out Fortini, c'è Ndour

Fiorentina-Udinese, le formazioni ufficiali: è ancora 3-5-2, out Fortini, c'è NdourFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 16:55Copertina
di Redazione FV

Ci siamo, a breve inizierà la 16^ giornata di campionato per la Fiorentina che è attesa tra meno di un'ora dal fischio d'inizio allo Stadio Artemio Franchi della sfida contro l'Udinese. In tal senso sono da poco state comunicate le formazioni ufficiali del match con le scelte di Paolo Vanoli che ha a differenza di quanto si pensava in settimana non cambia modulo e conferma il 3-5-2. Queste le scelte ufficiali:

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Kean.

A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Sohm, Dzeko, Nicolussi Caviglia, Kospo, Richardson, Viti, Fortini, Kouadio, Piccoli, Kouame. All. Vanoli 

Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis.

A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Kamara, Palma, Bravo, Buksa, Ehizibue, Camara, Miller. All. Runjaic

Arbitro: Mariani
Assistenti: Alassio - Tegoni
IV ufficiale: Arena
VAR: Giua
AVAR: Di Paolo