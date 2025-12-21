Fiorentina-Udinese, più di 18 mila gli spettatori presenti al Franchi

Come di consueto nel corso dell'intervallo è arrivato il dato ufficiale degli spettatori che stanno assistendo quest'oggi alla sfida tra Fiorentina e Udinese, con i viola attualmente in vantaggio per 3-0. I tifosi presenti sugli spalti del Franchi oggi sono 18.405 con un incasso lordo totale che, comprensivo degli abbonamenti è di 387.945,00 euro.