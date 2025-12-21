FirenzeViola

Fiorentina-Udinese 5-1, la Curva Fiesole volta le spalle alla squadra al fischio finale

Altro momento importante arrivato al termine della sfida che riporta la Fiorentina alla vittoria in campionato contro l'Udinese dopo 211 giorni. Come di consueto infatti la squadra viola si è recata sotto la Curva Ferrovia, occupata momentaneamente quest'anno dalla Curva Fiesole, ma nonostante la vittoria anche larga per 5-1 non è stata accolta dagli applausi ma dai fischi dei tifosi che si sono girati spalle al campo e hanno intonato il coro ormai classico "Se andiamo in B vi facciamo un c**o così" verso Vanoli e i suoi.