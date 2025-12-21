Fiorentina-Udinese 4-0, Moise Kean cala il poker per i viola

Fiorentina-Udinese 4-0, Moise Kean cala il poker per i violaFirenzeViola.it
Oggi alle 19:23Notizie di FV
di Lorenzo Della Giovampaola

La Fiorentina cala il poker contro l'Udinese. Al minuto numero 56' della gara la squadra di Vanoli ha trovato nuovamente la via della rete mettendo di fatto il lucchetto alla partita avanti di quattro reti e di un uomo grazie al gol di Moise Kean. Gran parte del merito della rete però è da attribuire a Fabiano Parisi che dopo una serpentina in area di rigore ha colpito il palo. Sulla respinta infatti a porta vuota ha segnato con un facile tap-in Moise Kean.