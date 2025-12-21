Fiorentina-Udinese 3-0, Mandragora out per infortunio al suo posto Fortini

Fiorentina-Udinese 3-0, Mandragora out per infortunio al suo posto FortiniFirenzeViola.it
di Lorenzo Della Giovampaola

Al 53 minuto della sfida di campionato tra Fiorentina e Udinese è arrivato il primo cambio forzato per la formazione allenata da Paolo Vanoli. È infatti uscito dal campo per un problema muscolare alla gamba sinistra Rolando Mandragora che, dopo essersi accasciato a terra ha chiesto il cambio. Al suo posto è entrato Fortini.