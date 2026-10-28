FirenzeViola Maschile e femminile in campo nello stesso giorno. Il Viola Park con la Juve rischia di rimanere deserto

Alle 18:30 Sassuolo-Fiorentina maschile, alle 20:30 Fiorentina-Juventus femminile. Il Viola Park destinato a rimanere deserto per le ragazze

Nel giorno dei morti la Fiorentina Femminile giocherà il posticipo della quinta giornata di Serie A Women contro la rivale storica Juventus. Un’occasione ghiotta per provare a portare al centro sportivo di Bagno a Ripoli un numero di sostenitori superiore alla media. Una chance inoltre di riscatto per il tecnico svedese Pinones-Arce sempre al centro delle critiche del tifo viola. A Firenze arriverà una squadra bianconera in crisi di risultati e bisognosa di invertire il trend con il forte rischio per il coach Isaac Guerrero di concludere anzitempo la sua avventura a Torino. Difficilmente però si prevede un aumento delle presenze in tribuna. Non si sa se la società abbia in mente una campagna pubblicitaria per avvicinare il pubblico alle ragazze o meno. Ma l’ostacolo più grande sarà incredibilmente la squadra di Paolo Vanoli che lo stesso giorno è attesa dalla delicata trasferta di Sassuolo.

Un cortocircuito causato ovviamente dall’organizzazione dei calendari, che non è stato possibile toccare. Difficilmente sarebbe toccato uno spostamento al match femminile, per il semplice fatto che le bianconere sono impegnate nella tornata infrasettimanale dedicata alla Uefa Women’s Champions League. Pertanto l’unica opzione disponibile sarebbe stata lo spostamento della gara maschile, per la quale però è prevista anche una massiccia presenza della Fiesole al Mapei Stadium. Strada però impossibile da percorrere allo stesso modo per via della fiscalità dei calendari e delle difficoltà logistiche che scaturirebbero se si decidesse di optare per una soluzione così estrema. Oltretutto mancano ormai i tempi tecnici per attuare tale scelta. Tra l’altro, qualora si potesse procedere ad un rinvio o ad un anticipo del match col Sassuolo, difficilmente sarebbero cambiato i dati del pubblico presente al Viola Park nei confronti della gara tra le donne.

Tuttavia, sui social, uno dei gruppi organizzati che segue le ragazze ha pubblicato un appello per giungere a Bagno a Ripoli, lunedì sera, per la gara del Curva Fiesole. Destinato molto probabilmente a cadere nel vuoto per i motivi sopracitati ma anche perché - e questa è un’inconfutabile verità - il calcio femminile nel nostro paese continua a non dare segnali di gradimento nei confronti del pubblico in generale come invece sta avvenendo in altri paesi europei che iniziano a veder aumentati il numero dei supporters presenti a seguire le compagini femminili.