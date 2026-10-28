FirenzeViola Un anno dopo la paura resta: i tifosi a RFV temono un’altra stagione in salita

Un gioco forse migliore e uno spogliatoio più sano non bastano a rassicurare i tifosi. Nel sondaggio lanciato stamattina durante “Buongiorno Firenze”, su Radio FirenzeViola, ha prevalso nettamente la preoccupazione per il momento della Fiorentina, messo a confronto con quello vissuto un anno fa. Tra messaggi e telefonate, la maggioranza degli ascoltatori ha espresso timori di fronte a una classifica dai numeri pressoché identici a quelli della passata stagione e a una situazione difensiva persino peggiorata. È soprattutto la fragilità del reparto arretrato a pesare nelle valutazioni: ritrovarsi ancora in difficoltà, pur dopo tanti cambiamenti, alimenta la paura di dover affrontare un altro campionato di sofferenza.

Nel dibattito non sono mancati elementi a favore della squadra attuale, dalla qualità del gioco, giudicata da alcuni superiore, a un gruppo che appare più unito e sereno. Segnali ai quali si sono aggrappati gli ascoltatori più fiduciosi, convinti che esistano le condizioni per risalire la classifica. Una posizione rimasta però minoritaria. Per larga parte dei tifosi intervenuti, i possibili progressi nella manovra e nel clima interno devono ancora tradursi in risultati. E il confronto con un anno fa, anziché confortare, rende più forte il timore di rivivere le stesse difficoltà.