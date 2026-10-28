FirenzeViola Gnonto sfida Njie per una maglia da titolare: il dubbio verso l'Atalanta

Wilfried Gnonto si candida per una maglia da titolare in vista della sfida contro l'Atalanta: Vanoli studia il cambio con Njie

Wilfried Gnonto si candida per una maglia da titolare nella partita contro l'Atalanta. L'esterno, che da quando è stato acquistato dal Leeds è stato utilizzato in tutte le partite a disposizione ovvero 6 di campionato e 1 di Coppa Italia in cui è andato anche in gol contro il Pisa, potrebbe scendere in campo per la terza volta da titolare dopo la sfida persa contro il Genoa e quella del derby di Coppa.

Titolare dopo l'ingresso di San Siro

Fino a oggi Gnonto ha giocato per un totale di 298 minuti (8 in più di Oulai), con 2 partite da titolare sulle 7 totali. Ora Vanoli starebbe studiando la possibilità di mandarlo in campo dal 1' al posto di Njie che invece era partito tra i primi 11 nella partita di domenica scorsa contro l'Inter. Proprio a San Siro, il suo ingresso in campo al posto di Mastantuono al 75' è stato tra i più criticati nelle ore immediatamente successive al ko, nonostante lo stesso Vanoli lo abbia citato nella conferenza del post gara per l'occasione neutralizzata da Provedel a pochi minuti dal terribile finale che ha permesso ai padroni di casa di ribaltare il risultato e conquistare i tre punti.

