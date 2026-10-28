Fiorentina, oggi allenamento alle 15 al Viola Park: Vanoli prepara l'Atalanta

La Fiorentina torna al lavoro oggi pomeriggio al Viola Park, dove è in programma una seduta di allenamento alle ore 15. La squadra di Paolo Vanoli prosegue la preparazione in vista della delicata sfida di campionato contro l'Atalanta, appuntamento importante per provare a risalire la classifica. Il tecnico viola avrà l'occasione di lavorare sugli aspetti tattici e sulle soluzioni da adottare contro la formazione bergamasca facendo un punto sulle condizioni degli acciaccati Atta, Ranieri e anche Pongracic che non saranno però della partita. Solo l'ex capitano ha ancora qualche speranza.