FirenzeViola Il rientro di Parisi allontana ancora di più Joao Mario dalla Fiorentina

L'esterno portoghese è letteralmente scomparso dal campo, da quando Vanoli siede sulla panchina viola. Possibile che a gennaio torni alla Juve.

C'è un giocatore che man mano, con l'avvento di Vanoli in panchina, ha visto ridursi drasticamente lo spazio a propria disposizione nella Fiorentina e questo è Joao Mario. Arrivato in estate dalla Juventus come profilo giusto per prendere il posto di Dodo in pianta stabile, con Grosso aveva giocato due partite di campionato su tre da titolare ma all'interno del nuovo corso proprio non pare esserci posto per lui.

A gennaio può tornare alla Juve

Non a caso si sono già sollevate le prime indiscrezioni e ipotesi di mercato che raccontano di un possibile addio alla Fiorentina già a gennaio per Joao Mario, con l'idea di rientrare alla Juventus alla ricerca di una nuova sistemazione, dove possa assumere un ruolo maggiormente centrale rispetto a quello di Firenze. In cui, dopo quattro gare di Serie A di fila guardate dalla panchina, ha strappato un subentro da 7 minuti al Meazza con l'Inter, ma da adattato al posto di Njie. Un segnale.

Con Parisi, ancora meno spazio

A giocare in favore di una potenziale separazione in anticipo tra la Fiorentina e Joao Mario c'è anche il rientro sempre più imminente di Fabiano Parisi sulla fascia sinistra, che andrebbe a riempire del tutto le caselle delle corsie di difesa, in cui già oggi per il laterale preso dalla Juventus (prestito oneroso a 1,8 milioni di euro e diritto di riscatto a 9,5) lo spazio si è ridotto e non di poco.