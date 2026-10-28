Top FV, De Gea il migliore con l'Inter per distacco. Secondo Jimenez
David De Gea è stato il migliore in campo della Fiorentina secondo i lettori di FirenzeViola.it. Il portiere spagnolo ha dominato il sondaggio relativo alla sfida contro l'Inter, raccogliendo il 60,51% delle preferenze. Un risultato netto, che premia la prestazione dell'estremo difensore viola, protagonista di diversi interventi decisivi nonostante la sconfitta per 2-1 arrivata nei minuti di recupero.
Alle spalle di De Gea si piazza Alex Jimenez, secondo con il 27,43% dei voti. Il giovane esterno è stato uno dei protagonisti della serata di San Siro grazie allo splendido gol dalla distanza che aveva portato momentaneamente in vantaggio la Fiorentina. I due giocatori hanno raccolto insieme quasi l'88% delle preferenze, staccando nettamente tutti gli altri compagni.
Sul terzo gradino del podio sale Franco Mastantuono con il 2,33%, seguito da Brescianini (1,56%). A quota 1,17% si trovano Dragusin, Valdepenas, Ndour e Beto, mentre Pongracic si ferma allo 0,97% e Dodo allo 0,78%. Questi i voti nel dettaglio:
De Gea 60.51 %
Jimenez 27.43 %
Dragusin 1.17 %
Pongracic 0.97 %
Valdepenas 1.17 %
Ndour 1.17 %
Fagioli 0.58 %
Brescianini 1.56 %
Mastantuono 2.33 %
Pellegrino 0.19 %
Njie 0.19 %
Gnonto 0.19 %
Viery 0.39 %
Beto 1.17 %
Dodo 0.78 %
Joao Mario 0.19 %
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