Rassegna stampa, ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi
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Vanoli non è in bilico, ma ancora per quanto? Servono punti, non parole e "soddisfazioni" per 90 minuti su 98. Il lavoro di Paratici continua a non convincere: quello sull'allenatore è un doppio erroredi Lorenzo Di Benedetto
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1 Vanoli non è in bilico, ma ancora per quanto? Servono punti, non parole e "soddisfazioni" per 90 minuti su 98. Il lavoro di Paratici continua a non convincere: quello sull'allenatore è un doppio errore
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Redazione FVSolito mistero, come si allenano al Viola Park? Vanoli non rischia, ma nessuno spiega gli errori. Giovedì c’è l’Atalanta: se i viola hanno talento lo dimostrino con gli attributi
Redazione FVButtato via il gol inatteso del vantaggio. Fiorentina poco furba, orfana di cinismo. Cambi sbagliati, difesa a tre con Valdepenas... Ok alla crescita, ma serve salvarsi. È chiaro?
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