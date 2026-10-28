FirenzeViola La Primavera ritrova l'Europa: oggi al VP la sfida ai bulgari del Septemvri Sofia

Il palcoscenico europeo per dare continuità alla rinascita. La Fiorentina Primavera si tuffa nuovamente nell'avventura della Youth League e lo fa nel momento forse migliore della sua stagione. Oggi, alle 14.30, la formazione di Aurelio Andreazzoli ospiterà al Viola Park il Septemvri Sofia, avversario bulgaro nel secondo turno della competizione riservata alle migliori formazioni giovanili del continente.

Un appuntamento che i viola affrontano con rinnovato entusiasmo, dopo un avvio di campionato complicato e una classifica che soltanto nelle ultime settimane ha iniziato a sorridere. I successi consecutivi contro Albinoleffe e Milan, quest'ultimo piegato 4-2 grazie anche alla tripletta di Croci, hanno rilanciato le ambizioni di un gruppo deciso a confermarsi anche fuori dai confini nazionali.

La qualificazione alla Youth League, conquistata grazie allo scudetto della passata stagione, offre del resto l'occasione per riscattare la prematura eliminazione di un anno fa contro il Legia Varsavia. Stavolta l'obiettivo è superare almeno il primo ostacolo, cercando di indirizzare già oggi il doppio confronto. Il verdetto arriverà il 4 novembre, quando i viola saranno impegnati a Sofia nella gara di ritorno, in programma alle 12.30. Per i tifosi che non raggiungeranno il Viola Park, diretta sul sito ufficiale del club e spezzoni di radiocronaca in diretta su Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro".