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Puzzoli va all'Alcione a titolo definitivo e saluta la Fiorentina

Puzzoli va all'Alcione a titolo definitivo e saluta la FiorentinaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 19:15Notizie di FV
di Redazione FV
fonte Dimitri Conti

Un altro giovane campione d'Italia con la Fiorentina Primavera lascia Firenze, a titolo definitivo. Si tratta dell'attaccante esterno fiorentino Giorgio Puzzoli, classe 2006, che raggiungerà Sadotti e Trapani all'Alcione Milano, società di serie C. 

Il saluto di Puzzoli

“Ci sono sogni che iniziano da bambini e diventano ricordi che dureranno per sempre. Grazie, Fiorentina” ha scritto sui social Puzzoli che un anno fa aveva firmato il suo prima contratto da professionista con la Fiorentina, collezionando con la prima squadra una presenza in Conference.