Calciomercato
Puzzoli va all'Alcione a titolo definitivo e saluta la Fiorentina
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Un altro giovane campione d'Italia con la Fiorentina Primavera lascia Firenze, a titolo definitivo. Si tratta dell'attaccante esterno fiorentino Giorgio Puzzoli, classe 2006, che raggiungerà Sadotti e Trapani all'Alcione Milano, società di serie C.
Il saluto di Puzzoli
“Ci sono sogni che iniziano da bambini e diventano ricordi che dureranno per sempre. Grazie, Fiorentina” ha scritto sui social Puzzoli che un anno fa aveva firmato il suo prima contratto da professionista con la Fiorentina, collezionando con la prima squadra una presenza in Conference.
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