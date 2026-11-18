FirenzeViola Carolina Morace sanzionata da Kiev. L’ex calciatrice inserita nella blacklist del governo Zelensky

L'ex stella del calcio femminile italiano colpita assieme ai colleghi di partito per le posizioni assunte nei confronti del conflitto russo-ucraino

L’ex stella del calcio femminile italiano Carolina Morace, al pari dell’intera delegazione di europarlamentari facenti riferimento al Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, è stata inserita nella blacklist del sito ucraino Myrotvorec. Si tratta di un portale web che opera come database schedando tutti coloro che vengono definiti sostenitori della causa separatista russa nell’ambito dell’invasione dell’Ucraina che ha colpito anche le regioni del Donbass fortemente coinvolte nella contesa militare tra il governo di Kiev e quello di Mosca. Sebbene si dichiari un’organizzazione indipendente, molte fonti mediatiche hanno svelato come dietro il sito ci siano i Servizi di sicurezza ucraini dell’SBU e il Ministero degli affari interni di Kiev. In altre parole, risponde direttamente al governo del Presidente Volodimir Zelensky. Il portale ha di fatto pubblicato i dati personali degli europarlamentari 5 Stelle, quindi anche dell’ex attaccante della Nazionale, definendoli come persone non grate.

Al di là di quelli che sono i pensieri e gli schieramenti politici, rimane lo sconcerto per una mossa così ostile da parte dell’esecutivo di Kiev nei confronti di un gruppo di individui che coinvolge anche l’ex calciatrice. Carolina Morace è entrata all’Europarlamento il 16 luglio del 2024. Pochi mesi prima aveva lasciato il posto da allenatrice del London City Lionesses, la squadra dove ora militano l’ex viola Elena Linari e la tre volte Pallone D’oro Alexia Putellas. Raccogliendo la sfida elettorale su richiesta dell’ex Primo Ministro Giuseppe Conte, Morace ha intrapreso una serie di campagne di sensibilizzazione all’interno del Parlamento europeo che variano dal sostegno ai diritti dello sport femminile, e delle minoranze, fino alla libertà di espressione della comunità LGBTQ+. Non ha inoltre mancato di prendere posizione anche in dissenso di alcune scelte calcistiche alquanto discutibili, schierandosi contro una personalità del calibro di Gianni Infantino dopo il suo tentativo, poi fermato, di privatizzare i Mondiali di calcio. Ancora, da quando ha intrapreso il suo cammino politico, Carolina Morace ha visto moltiplicare i suoi consensi e la sua notorietà grazie alle battaglie a sostegno di un’Unione Europea più tollerante e meno votata al riarmo. Motivo per cui si è anche attirata addosso le critiche di chi la pensa diversamente e le ire del Governo ucraino.

Il provvedimento con cui è stata colpita Carolina Morace impedirà lei o ai suoi colleghi 5 Stelle di recarsi a Kiev e in generale sul territorio ucraino. Mette a rischio le sue generalità personali private e quelle di coloro sono vicini a lei. E dimostra che avere posizioni che spesso vanno contro quello che è il pensiero dominante comporta rischi importanti. Ovviamente occorre anche una dose di coraggio non da poco e la certezza di essere comunque dalla parte giusta. Morace ha ancora davantì a sé oltre mezza legislatura europea da affrontare a Bruxelles. Difficilmente è previsto il suo ritorno al calcio italiano nel breve termine. Dopo si vedrà.