Mastantuono torna a Firenze: il video. Il look non passa inosservato

Franco Mastantuono è pronto a fare ritorno a Firenze dopo gli impegni con la Nazionale argentina. Il talento classe 2007 sta tornando verso l'Italia e il suo arrivo è previsto nelle prossime ore. Già domani pomeriggio il giocatore è atteso al Viola Park, dove tornerà ad allenarsi agli ordini di Paolo Vanoli per iniziare la preparazione in vista della trasferta contro il Monza.

Il calciatore albiceleste è stato intercettato oggi in aeroporto, attirando l'attenzione anche per il suo abbigliamento. Il giovane fantasista ha infatti sfoggiato un look decisamente rock, in linea con uno stile personale che non passa inosservato, che in Sudamerica non hanno mancato di sottolineare come mostra il video pubblicato da ESPN. Non è la prima volta che il classe 2007 sceglie un outfit di questo tipo: la sua passione per la musica è nota e si riflette spesso anche nelle scelte di abbigliamento.