LA PENNA, Ultimi due precedenti negativi per i Viola

La Fiorentina domani si giocherà il secondo accesso consecutivo alla finale di Coppa Italia. Ad arbitrare la gara sarà La Penna, ecco qua i precedenti con i Viola: 11 gare dirette con 5 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte.

Le ultime due gare non hanno portato però bene ai ragazzi di Italiano (Napoli 3-0 Fiorentina semifinale di Supercoppa Italiana e Juventus 1-0 Fiorentina). Per quanto riguarda la Dea, l'arbitro della sezione di Roma ha collezionato 11 gare con 8 vittorie in favore dei nerazzurri, 1 pareggio e 2 sconfitte. L'ultimo precedente di La Penna contro l'Atalanta è la sconfitta in casa contro il Bologna dello scorso campionato (risultato di 1-2 in favore della squadra emiliana).