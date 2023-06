GIACOMO BONAVENTURA VINCE IL PREMIO TOP FIRENZEVIOLA 2022/23!

Va a Giacomo Bonaventura la quinta edizione del Premio Top FirenzeViola.it. È il leader del centrocampo e dello spogliatoio viola a succedere a Torreira e ad aggiudicarsi il trofeo per la stagione 2022/23, in cui ha saputo svolgere un ruolo importante fuori e dentro il rettangolo verde. Dallo spostamento a trequartista in corso d'opera fino alle parole che in più occasioni hanno chiamato il gruppo a prese di responsabilità, il classe '89 stacca Kouame grazie alle votazioni della nostra giuria. L'ivoriano potrà comunque consolarsi per aver vissuto un'annata inattesa e ben sopra le aspettative, certificata anche da questo risultato. Chiude il podio, in una sfida punto su punto con Gonzalez e Cabral, un'altra bella scoperta come Dodo.

Di seguito la classifica e i voti nel dettaglio.

1) Giacomo BONAVENTURA 461 punti

2) Christian KOUAME 231 punti

3) DODO 226 punti

4) Nicolas GONZALEZ 215 punti

5) Arthur CABRAL 207 punti

6) Sofyan AMRABAT 153 punti

7) Lucas MARTINEZ QUARTA 150 punti

8) Luca RANIERI 116 punti

9) Antonin BARAK 95 punti

10) Luka JOVIC, Riccardo SAPONARA e Pietro TERRACCIANO 90 punti

13) Gaetano CASTROVILLI, Jonathan IKONE e Aleksa TERZIC 70 punti

16) Riccardo SOTTIL 65 punti

17) Cristiano BIRAGHI 53 punti

18) Rolando MANDRAGORA 51 punti

19) Alfred DUNCAN 40 punti

20) Michele CEROFOLINI 26 punti

21) Nikola MILENKOVIC 21 punti

22) Josip BREKALO 20 punti

23) Alessandro BIANCO 15 punti

24) Lorenzo VENUTI 10 punti

25) Pierluigi GOLLINI e IGOR 5 punti

27) Marco BENASSI, Youssef MALEH, Matija NASTASIC, Salvatore SIRIGU e Szymon ZURKOWSKI 0 punti



CLASSIFICA VOTI STAGIONALI DEI LETTORI

Kouame 230; Bonaventura 215; Cabral 190; Quarta 150; Dodo 140; Amrabat 130; Gonzalez 110; Barak 95; Jovic, Saponara, Terracciano e Ranieri 90; Castrovilli, Ikone e Terzic 70; Sottil 65; Mandragora 50; Duncan 40; Cerofolini 25; Biraghi, Milenkovic e Brekalo 20; Bianco 15; Venuti 10; Gollini e Igor 5



I VOTI DELLA GIURIA DI FIRENZEVIOLA.IT

Bonaventura 246; Gonzalez 95; Dodo 86; Biraghi 33; Ranieri 26; Amrabat 23; Cabral 17; Cerofolini, Kouame, Mandragora e Milenkovic 1

Tommaso Loreto - Direttore

1. Bonaventura 15

2. Dodo 8

3. Gonzalez 4

4. Biraghi 2

5. Ranieri 1

Pietro Lazzerini - Vicedirettore vicario

1. Bonaventura 15

2. Dodo 8

3. Gonzalez 4

4. Amrabat 2

5. Ranieri 1

Andrea Giannattasio - Vicedirettore

1. Bonaventura 15

2. Dodo 8

3. Biraghi 4

4. Ranieri 2

5. Cerofolini 1

Dimitri Conti

1. Bonaventura 15

2. Cabral 8

3. Biraghi 4

4. Dodo 2

5. Kouame 1

Alessandro Di Nardo

1. Bonaventura 15

2. Amrabat 8

3. Biraghi 4

4. Gonzalez 2

5. Mandragora 1

Giulio Falciai

1. Bonaventura 15

2. Gonzalez 8

3. Cabral 4

4. Dodo 2

5. Amrabat 1

Giacomo Galassi

1. Bonaventura 15

2. Gonzalez 8

3. Dodo 4

4. Ranieri 2

5. Biraghi 1

Luciana Magistrato

1. Bonaventura 15

2. Biraghi 8

3. Dodo 4

4. Gonzalez 2

5. Cabral 1

Jacopo Massini

1. Dodo 15

2. Bonaventura 8

3. Gonzalez 4

4. Amrabat 2

5. Ranieri 1

Ludovico Mauro

1. Bonaventura 15

2. Gonzalez 8

3. Dodo 4

4. Cabral 2

5. Amrabat 1

Samuele Nenti

1. Bonaventura 15

2. Gonzalez 8

3. Dodo 4

4. Biraghi 2

5. Ranieri 1

Niccolò Santi

1. Bonaventura 15

2. Dodo 8

3. Biraghi 4

4. Gonzalez 2

5. Ranieri 1

Mattia Verdorale

1. Bonaventura 15

2. Gonzalez 8

3. Dodo 4

4. Amrabat 2

5. Milenkovic 1

Iacopo Barlotti - Radio Rai

1. Bonaventura 15

2. Ranieri 8

3. Amrabat 4

4. Gonzalez 2

5. Cabral 1

Chiara Bevilacqua - Radio FirenzeViola

1. Gonzalez 15

2. Bonaventura 8

3. Ranieri 4

4. Dodo 2

5. Amrabat 1

Niccolò Ceccarini - Direttore TuttoMercatoWeb

1. Bonaventura 15

2. Gonzalez 8

3. Dodo 4

4. Amrabat 2

5. Ranieri 1

Lorenzo Di Benedetto - Vicedirettore TuttoMercatoWeb

1. Bonaventura 15

2. Gonzalez 8

3. Biraghi 4

4. Ranieri 2

5. Dodo 1

Sara Meini - TGR Rai Toscana

1. Bonaventura 15

2. Dodo 8

3. Gonzalez 4

4. Ranieri 2

5. Cabral 1



L'ALBO D'ORO DEL PREMIO TOP FV

2021/2022: Lucas Torreira

2020/2021: Dusan Vlahovic

2019/2020: Franck Ribery

2018/2019: Federico Chiesa