ASCARI A RFV: "Zaniolo sarebbe un'operazione assurda. E cedere Comuzzo inopportuno"

Eugenio Ascari, operatore di mercato, si è così espresso a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio" delle trattative portate avanti dalla Fiorentina. Queste le sue parole a partire dal possibile arrivo di Nicolò Zaniolo: "Sarebbe un'operazione assurda perché a luglio scorso Zaniolo ha preferito l'Atalanta alla Fiorentina e poi perché in questo momento non serve. C'è più bisogno di un attaccante che sostituisca Kean".

Tatticamente cosa significherebbe l'innesto di Zaniolo?

"Non varrebbe la pena sacrificare Beltran che è anche più giovane. Quindi non sarebbe un'operazione conveniente per la Fiorentina che ha ritrovato a pieno regime anche Gudmundsson. Piuttosto se si dovesse virare sul 3-4-2-1, evidentemente diventerebbe necessaria la cessione di un difensore".

La cessione di Comuzzo come la vedrebbe?

"Non puoi lasciar partire un 2005. Pablo Mari sarà utile per una stagione e mezzo, Comuzzo rappresenta il futuro. Sarebbe veramente inopportuno a mio giudizio".

