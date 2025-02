RFV Fabbri sul mercato: "Zaniolo va stimolato. Mi sarei aspettato un vice Kean"

In avvicinamento a Fiorentina-Genoa ha parlato a Radio FirenzeViola il noto atleta campione di getto del peso e tifosissimo viola Leonardo Fabbri: "Davanti a parte Kean non stiamo facendo benissimo e qualcuno andava preso. Zaniolo è un giocatore importante, sono molto fiducioso. Deve far bene perché è un calciatore che deve decidere cosa fare della sua carriera. Può essere un titolare anche della Nazionale. Spesso è una questione di stimoli: se lui viene stimolato ha tutto per far bene alla Fiorentina".

Come ha vissuto quelle sei sconfitte consecutive?

"Quando si vince sono tutti fenomeni, ma appena si perde diventa tutto brutto. Questo non fa bene a nessuno, bisogna sempre cercare di rimanere equilibrati. Gli errori fanno parte del gioco. Nello sport ci vuole un po' di pazienza".

Da tifoso si sarebbe aspettato un mercato più di spessore?

"A centrocampo sinceramente mi aspettavo qualcosa in più anche se lo trovo migliorato rispetto agli anni scorsi. Per me manca anche un vice Kean. Per me doveva essere il primo acquisto. Poi certo, il mercato di gennaio è complecato e forse è meglio restare così invece che prendere tanto per prendere".



L'Europa League sarebbe da festeggiare o un rimpianto?

"Bisogna sempre ambire al massimo ma anche essere obiettivi. Veniamo da un ottavo posto e andare in Europa League vorrebbe dire fare un salto in avanti rispetto a quanto fatto un anno fa".