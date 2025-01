KRAUSZ A RFV, Con i colpi giusti la Fiorentina può puntare alla Champions

FirenzeViola.it

L'agente esperto di calcio argentino Barend Krausz è intervenuto a Radio FirenzeViola durante Viola Amore Mio commentando la vittoria della Fiorentina contro la Lazio: "Come si dice... Una rondine non fa primavera e una vittoria non può risolvere tutti i mali. Diciamo che l'ossatura è migliore degli ultimi anni ma quest'anno più che mai un intervento nel mercato di riparazione può essere decisivo".

Di Beltran cosa ne pensa?

"Sono sempre stato un estimatore di Beltran, l'ho sempre considerato per le sue qualità fisiche, tecniche ma anche morali perché dà sempre tutto. Si tratta di un giocatore importante anche nello spogliatoio, non mi sorprende che faccia così bene. Non sarà mai un giocatore da 8 ma difficilmente tradisce".

Il mercato potrebbe essere decisivo?

"Secondo me questa squadra può ancora lottare per una posizione in Champions ma dipende dagli acquisti che saranno fatti. Credo che anche la proprietà e i dirigenti la pensino come noi: questa è l'occasione per entrare nel calcio che conta. Della Conference ne abbiamo abbastanza, le altre coppe sarebbero più all'altezza della storia della Fiorentina".

