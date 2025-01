SCOPR. COMUZZO A RFV, Si parla di cifre importanti ma direi di aspettare. Il suo valore si alzerà

FirenzeViola.it

Vittorio Fioretti, ds e scopritore di Pietro Comuzzo, ha parlato a "Garrisca al Vento" in onda su Radio FirenzeViola. Queste le sue parole sul difensore viola: "Quelle di cui si parla sono cifre importanti, però penso che il calciatore possa aspettare ancora un po'. Lui deve crescere ancora. La valorizzazione di un ragazzo si basa anche sul rendimento della squadra. Spero che con la vittoria che ha fatto Roma, la Fiorentina torni ad avere quell'andamento che aveva avuto alla fine dell'anno scorso. Il valore di Comuzzo con il tempo sarà sempre più alto. Il ragazzo è molto serio, ha una volontà enorme. So l'impegno che ci metto. Quando lo vedevo da piccolo era sempre molto rispettoso. Per me arriverà ad alti livelli. Ha delle qualità per diventare un grandissimo difensore. A 20 anni giocare nella Fiorentina non è una cosa semplice. La Fiorentina è una grande squadre quindi non è facile giocare titolare".

Zaniolo può arrivare alla Fiorentina, cosa ne pensa? "Ha dei colpi da grande giocatore, però bisogna vedere il suo carattere. A me piace calciatori con il carattere di Comuzzo, che danno l'anima in campo. Zaniolo non si discute, però proprio per via del carattere guarderei qualcos'altro".

