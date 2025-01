LO MONACO A RFV, Tzimas è un'operazione da fare assolutamente

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano

Il direttore sportivo di lungo corso Pietro Lo Monaco, ospite ai microfoni di Radio FirenzeViola durante 'Garrisca al Vento', si è espresso così sulla situazione attuale in casa Fiorentina: "La Fiorentina ha davvero bisogno di un vice Kean? Sento parlare molto di Stefanos Tzimas e personalmente è un nome che mi intriga tanto e dà anche senso alla politica della Fiorentina. Il club viola ricordiamoci che ha da sempre una programmazione intrigante con giovani di grande livello e quindi darebbe continuità alle ambizioni gigliate. Questo ragazzo del 2006 greco la palla la va a cercare a differenza di Kean, è un'operazione da fare assolutamente anche se costa un po'. Farei un sacrificio per questo attaccante. Per me è un obiettivo di qualità per la Fiorentina".

