Calciomercato Il Galatasaray ha chiamato la Fiorentina per Dodo: il prezzo resta 30 milioni

Il futuro di Dodo resta in bilico con alcune squadre che hanno chiesto informazioni a proposito della sua situazione in viola. Ieri c'è stato un contatto tra la Fiorentina e il Galatasaray con i turchi che hanno fatto un sondaggio per conoscere gli eventuali costi dell'operazione. I viola hanno risposto senza mezzi termini: per parlare di un'eventuale cessione, servono non meno di 30 milioni di euro.