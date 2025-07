Nzola sempre più vicino al prestito al Pisa: le cifre dell'affare

M’Bala Nzola è sempre più vicino al Pisa di Alberto Gilardino: l’operazione, comunque ancora non chiusa, è in prestito oneroso con diritto di riscatto a circa 6.5 milioni. Lo riporta SkySport. L'angolano è pronto al secondo prestito consecutivo dopo quello al Lens. SkySport sottolinea come il Pisa pensi ancora a GIovanni Simeone. In caso riuscisse ad arrivare all'attaccante argentino del Napoli, il club toscano potrebbe decidere di non puntare più sull’angolano o, altresì, di provare a prenderlo a cifre inferiori.