Andreazzoli: "Fazzini può fare il regista. Viti? Si vedeva che aveva talento"

In un'esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb.com con Aurelio Andreazzoli, ieri premiato come Mister Fair play al premio Orlando Ricci a Massa, l'ex tecnico tra le altre di Roma ed Empoli ha parlato anche di due acquisti viola arrivati proprio da Empoli e che lui conosce bene, Jacopo Fazzini e Mattia Viti: "Fazzini è un ragazzo molto interessante. Lui e Ricci sono persone molto perbene e questo è necessario per fare ancora meglio. Fazzini può giocare in tanti ruoli e Pioli gli troverà la collocazione giusta per farlo esprimere al meglio. Per quanto mi riguarda oltre alla mezzala e al trequartista può giocare anche in altre posizioni.

Per me ha le caratteristiche per fare pure il regista ed è una curiosità che avevo e che mi sarebbe piaciuto sperimentare all'Empoli. Viti l'ho avuto al debutto anche lui, o meglio lo abbiamo messo in campo per bravura del ragazzo. Quando sono bravi, è facile avere il coraggio di mettere in campo i giovani. A volte si preferisce invece rischiare meno".