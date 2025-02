RFV Di Gennaro commenta il mercato della Fiorentina: "Giudizio positivo: Zaniolo e Fagioli sono due top player"

Antonio Di Gennaro è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Chi si compra?" per analizzare il mercato della Fiorentina: “Il giudizio è positivo perché sono arrivati giocatori giovani, forti ed italiani. Possono arricciare La Rosa della Fiorentina. Fagioli è un regista classico e se sta bene è un giocatore forte. A me è sempre piaciuto, rispetto a Miretti sembrava dovesse essere quello dalla carriera più brillante. Zaniolo negli ultimi anni è mancata continuità ma, se come Kean si mette in testa di poter fare quello che sa, è uno che fa fare il salto della qualità. È uno simile a Kean, che quest’anno però si è messo a lavorare e sta ripagando. Zaniolo ha una forza mostruosa e che può fare 10/12 gol a campionato. Sta a lui ora. Firenze può dargli nuovo slancio”.

Quale può essere il nuovo modulo di Palladino

“Ora ha una sana continuità e potrà fare tante rotazioni in vista di campionato e Conference. Vedo tante squadre in difficoltà, la Juventus in primis. La Fiorentina si gioca molto e avere la possibilità di avere due elementi per ruolo è importante. Credo che con questo mercato si vada verso un 4-3-2-1, un modulo che può aiutare anche Colpani che ritorna più vicino alla porta”.

Ancora sul mercato.

“Mi dispiace per Kayode perché secondo me ha delle grandi doti, però è rimasto Parisi e secondo me anche Pablo Marí è un giocatore che alza il livello. Continuo a pensare però che la Fiorentina sia migliorata tantissimo a centrocampo: Fagioli è un giocatore forte, uno che se non era per le vicende note sarebbe potuto essere il futuro della Juventus. Allegri lo vedeva come titolare insieme a Pogba. Con questi innesti la fiorentina può dire la sua in campionato e in Conference. Sono mossi che lanciano un messaggio chiaro: la Fiorentina vuol dire la sua”.

