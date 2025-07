FirenzeViola Martinelli si racconta: "De Gea fondamentale per la mia permanenza"

Nel corso dell'intervista esclusiva a FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola realizzata direttamente dal ritiro in Inghilterra, Tommaso Martinelli ha parlato anche delle responsabilità di essere il vice-De Gea e dei miglioramenti fatti nell'ultimo anno. Queste le sue parole: "Per chi non è contento del fatto che sono rimasto posso dire che cercherò di convincerlo sul campo, dando il 100%. Io per questa maglia sono sempre pronto".

In cosa è migliorato?

"Fuori dal campo, su come si prepara una partita. Questo anche grazie a compagni come Terracciano e De Gea".

De Gea ha avuto un peso nella sua scelta di rimanere?

"Sì. Penso che il sogno di ogni ragazzo giovane sia allenarsi con uno come lui. Ho avuto la fortuna di iniziare questo percorso, quest'anno gli sarò ancora più vicino. Di questo vado fiero".

