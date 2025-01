FATTORI A RFV, Pablo Mari? Non sposta gli equilibri

FirenzeViola.it

© foto di Lorenzo Marucci

L'ex viola nonché opinionista di Radio FirenzeViola Sauro Fattori ha parlato così nel corso della puntata odierna di "Garrisca al Vento" della squadra viola. Queste le sue parole in apertura di trasmissione: "Sulla partita di ieri penso che la Fiorentina abbia fatto un ottimo primo tempo, poi la Lazio giustamente si è fatta avanti e quindi ci siamo un pò schiacciati. Siamo stati bravi ad andare in vantaggio e poi si è visto anche che loro hano prolemi a fare gol. Alla fine poi è successo di tutto, vedi le espulsioni dei due allenatori. Fortunatamente l'arbitro dopo il palo di Pedro ha fischiato la fine. Noi eravamo finiti di testa, con due minuti in più a disposizione non so come sarebbe finita. Certamente noi non siamo 'guariti' ma la vittoria di ieri ci permette di affrontare il Genoa con più serenità".

Sul mercato: "A breve rientra Cataldi e questo è fondamentale. Per me Pablo Marì non sposta gli equilibri. Questa operazione avrebbe avuto un senso prima di prendere Pongracic, adesso no.