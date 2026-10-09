Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: allenamento e conferenza

Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: allenamento e conferenzaFirenzeViola.it
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Oggi alle 09:00Notizie di FV
di Redazione FV

Giornata di vigilia di campionato per la Fiorentina che tornerà a giocare domani pomeriggio, alle ore 15, a Marassi contro il Genoa. Il programma di casa viola prevede un allenamento mattutino al Viola Park in cui Vanoli valuterà le condizioni dei suoi giocatori e scioglierà gli ultimi dubbi in vista di Genova. Poi alle 14 è tempo di conferenza stampa, con l'allenatore gigliato che si presenterà davanti ai giornalisti per rispondere alle domande e fare un punto della situazione.