Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: allenamento e conferenza
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Giornata di vigilia di campionato per la Fiorentina che tornerà a giocare domani pomeriggio, alle ore 15, a Marassi contro il Genoa. Il programma di casa viola prevede un allenamento mattutino al Viola Park in cui Vanoli valuterà le condizioni dei suoi giocatori e scioglierà gli ultimi dubbi in vista di Genova. Poi alle 14 è tempo di conferenza stampa, con l'allenatore gigliato che si presenterà davanti ai giornalisti per rispondere alle domande e fare un punto della situazione.
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