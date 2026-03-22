Fiorentina-Inter 0-1, Kean segna al volo, ma è in fuorigioco: niente gol

Fiorentina-Inter 0-1, Kean segna al volo, ma è in fuorigioco: niente golFirenzeViola.it
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Oggi alle 21:25Notizie di FV
di Redazione FV

Rete annullata alla Fiorentina al 39' del primo tempo. Da un tiro da fuori area di Fagioli la deviazione nerazzurra porta il pallone a impennarsi e a finire sulla zona del dischetto, dov'è appostato Kean. Il numero 20 calcia al volo e segna, ma da posizione di fuorigioco.