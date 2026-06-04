Nuovo nome per la porta in caso di addio di De Gea: interessa Bento dell'Al Nassr

Nuovo nome per la porta in caso di addio di De Gea: interessa Bento dell'Al NassrFirenzeViola.it
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Oggi alle 15:40Primo Piano
di Redazione FV

Si aprono scenari di mercato per quanto riguarda la porta del futuro della Fiorentina, con David De Gea che ancora non è certo di restare a Firenze in vista della prossima stagione. Stando infatti a quanto riportato da Sky Sport, il club viola, in caso di addio da parte del capitano spagnolo, avrebbe già messo nel mirino il suo possibile sostituto. Si tratta di Bento Matheus Krepski, estremo difensore brasiliano classe 1999 dell'Al Nassr, club di Crisitiano Ronaldo fresco vincitore della Saudi Pro League.