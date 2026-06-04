FirenzeViola Quale futuro per Moise Kean? Il Como resta tra i club più interessati

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Moise Kean resta uno dei protagonisti del mercato estivo della Fiorentina: il Como lo potrebbe cercare in vista della Champions League

Moise Kean sarà uno dei grandi casi di mercato della prossima estate, sia per come è andata la stagione appena conclusa sia perché resta uno dei giocatori più in vista della rosa viola. La clausola rescissoria che si attiverà dal 1° luglio al 15 dal valore di 62 milioni di euro difficilmente vedrà qualche club pronto a muoversi per utilizzarla, ma a cifre inferiori molti potrebbero provare a trattare con Paratici.

Il Como resta interessato a Moise Kean

Secondo Simone Bernabei, giornalista di mercato di Radio FirenzeViola intervenuto nel corso di Palla al Centro, uno dei club che si potrebbe muovere concretamente per Moise Kean è il Como. La società lagunare, anche a causa della prossima partecipazione alla Champions League e al completamento delle rose, dovrà provare ad acquistare giocatori italiani e l'attaccante viola risponderebbe al profilo cercato da Fabregas in vista del rafforzamento per competere anche in Europa.

I motivi del possibile interessamento comasco

Proprio la partecipazione del Como alla Champions League potrebbe essere uno dei motivi di interesse anche da parte dello stesso Kean, a quel punto attratto dalla possibilità di partecipare alla competizione per club più importante del mondo come già fatto in passato con le maglie di Juventus e PSG. In più, Kean è spesso a Milano per motivi extracalcistici e avvicinarsi al capoluogo lombardo potrebbe diventare un altro elemento di interesse per l'attaccante. Il Como è anche una delle poche squadre in Italia che potrebbe decidere di investire una cifra da almeno 40 milioni per migliorare l'attacco con un nuovo innesto, oltre ad essere una delle poche società che potrebbe permettersi l'ingaggio da quasi 5 milioni del giocatore attualmente in viola.

Anche il Tottenham potrebbe essere interessato a Kean

Non sono da sottovalutare neanche le piste estere, soprattutto quella che vedrebbe interessato a Moise Kean il Tottenham di Roberto De Zerbi. Gli Spurs non avrebbero problemi a investire più di 40 milioni per un acquisto in attacco e se l'allenatore italiano fosse davvero interessato a lui, ecco che si potrebbe aprire una trattativa concreta per riportare l'ex Juve in Premier.