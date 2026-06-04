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Oggi il rinnovo di Mirko Elia con la Fiorentina: 2 anni più opzione dopo il prestito al Forlì

Oggi il rinnovo di Mirko Elia con la Fiorentina: 2 anni più opzione dopo il prestito al ForlìFirenzeViola.it
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Oggi alle 14:27Notizie di FV
di Pietro Lazzerini
fonte Andrea Giannattasio
Mirko Elia si è messo in mostra nel campionato di Serie C e la Fiorentina ha deciso di prolungare l'accordo con il difensore


Dopo la stagione passata in prestito al Forlì in Serie C, maglia con la quale ha messo insieme 32 presenze tra campionatoe Coppa Italia giocando con grande continuità, il classe 2005 Mirko Elia nel pomeriggio di oggi firmerà il rinnovo con i viola per 2 anni con opzione per il terzo. 

Rinnovo con la Fiorentina e nuovo prestito in vista

La Fiorentina crede molto nelle qualità del difensore mancino, che dopo l'esperienza in C probabilmente verrà girato nuovamente in prestito con l'intento di farlo crescere ulteriormente in vista di un possibile ritorno in viola. Intanto la decisione è già stata presa e oggi arriverà la firma per proseguire insieme al club di Commisso il suo percorso di maturazione. 