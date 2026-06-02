Fiorentina, fissate data e location per la presentazione delle maglie

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La Fiorentina ha da poco conquistato la salvezza ma è già al lavoro per la prossima stagione. In attesa del tecnico, negli altri comparti si lavora per il centenario e per le nuove maglie. Cambia lo sponsor tecnico, che dal 1' luglio sarà Joma, vecchia conoscenza della Fiorentina.

E per il nuovo esordio la presentazione delle maglie sarà fisica e non più social: sarà il 6 luglio nel centro storico anche se c'è il massimo riserbo su tutto. Verranno svelate solo alcune e in particolare qualla del centenario con cui la squadra giocherà il 29 agosto, in occasione appunto del compleanno della Fiorentina. Nella foto la prima presentazione delle maglie da parte della Joma nel 2012 a Palazzo Vecchio.