Commisso e le reazioni alle sue parole: convinzione ma anche qualche dubbio

vedi letture

La giornata che si sta concludendo è stata molto importante per il mondo Fiorentina che si è svegliato con le parole del presidente Giuseppe Commisso. Il numero uno di Mediacom e del club gigliato in un lungo messaggio di fine stagione ha tratteggiato il momento dando poche indicazioni precise ma parlando di una Fiorentina con altre prospettive rispetto alla stagione appena conclusa. Buone intenzioni da cui ripartire e un intervento volto a rasserenare un ambiente al momento privo di indicazioni chiare, parole che indubbiamente servivano. Ma cui far seguire in fretta fatti concreti e scelte trasparenti, perché all'alba dell'ottavo anno di gestione americana credere ancora nella Fiorentina, come chiede il presidente Commisso, è esercizio tutt'altro che semplice.

Tra le varie reazioni, quella soddisfatta di Luca Calamai che ha detto: "Parole perfette, adesso però si passi ai fatti". Giorgetti invece è più dubbioso: "Le cose che non ho apprezzato? Quando ha detto che quando siamo stati tutti uniti le cose sono andate bene, quindi questo vuol dire che prima non c'era unità per una mancata figura che non dava stabilità, questo deve essere un'elemento importante per ripartire e non ricomettere gli stessi errori; inoltre una cosa che avrei fatto è quella di chiedere scusa per questa terribile annata".