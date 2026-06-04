Vlahovic alla Juve: "Perché devo prendere meno di David?". La risposta dei bianconeri

vedi letture

Si arricchisce di nuovi capitoli la vicenda di mercato riguardante la separazione tra Dusan Vlahovic e la Juventus, con il mancato accordo tra le parti per il rinnovo del contratto dell'ex attaccante della Fiorentina, in scadenza il prossimo 30 giugno, che è arrivato ieri. Il serbo, come riporta la Repubblica, avrebbe chiesto alla dirigenza bianconera: "Ma perché dovrei essere pagato come Jonathan David?", frase pronunciata in sede di trattativa, accanto a suo padre Milos. La risposta della Juve a Vlahovic è stata: "E pensate di meritarne più di Yildiz?", questo il secco commento dei dirigenti juventini.