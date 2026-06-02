Barone Jr: "La Fiorentina ha le persone giuste per rimettere a posto le cose"

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“L’insegnamento più bello che mi ha lasciato mio padre è che tutti i giorni, quando mi sveglio, devo provare a dare sempre il massimo. Come ha fatto lui. Ho visto qui con i miei occhi che qui al Viola Park ha dato tutto ma anche per Firenze vi assicuro che mio padre ha dato sempre il massimo”: sono le parole di Giuseppe Barone, figlio di Joe che insieme ai dirigenti viola ha dato il calcio d'inizio al Memorial intitolato appunto al padre, rilasciate in un'intervista esclusiva a FirenzeViola.

Inevitabile parlare anche della stagione viola appena finita: “È stato un anno particolare ma sono certo che per la prossima stagione ci sono delle persone giuste che sapranno rimettere a posto le cose alla Fiorentina. Speriamo bene perché la Fiorentina deve stare in alto”.