Joao Mario ha detto sì alla Fiorentina. Ora c'è da convincere la Juventus: ecco il costo

vedi letture

La Fiorentina sta valutando con attenzione l’idea di portare a Firenze João Mário per rinforzare la corsia destra in vista della prossima stagione. Il club viola, infatti, è impegnato in un percorso di riduzione del monte ingaggi e di ringiovanimento della rosa, strategie che potrebbero portare anche alla partenza di alcuni giocatori rilevanti.

Tra questi figura Dodô, seguito da Napoli e Roma e valutato intorno ai 15 milioni di euro. Una sua eventuale cessione aprirebbe di fatto la strada all’arrivo del terzino portoghese di proprietà della Juventus. I primi contatti tra le parti avrebbero già impostato una possibile operazione basata su un prestito oneroso con obbligo di riscatto, subordinato al raggiungimento di determinati obiettivi, mentre al momento non sarebbe prevista una cessione a titolo definitivo immediata. Resta comunque da definire l’intesa economica complessiva, con una valutazione dell’affare che si collocherebbe indicativamente tra gli 8 e i 10 milioni di euro.

Dal punto di vista del giocatore, invece, non emergerebbero particolari ostacoli: João Mário avrebbe già espresso apertura al trasferimento, attratto dall’idea di avere un ruolo centrale nel progetto tecnico della Fiorentina, anche in assenza delle competizioni europee nella prossima stagione. Lo scrive Tuttosport.