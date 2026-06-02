Fortini tra Nazionale maggiore e rinnovo (in alto mare) con la Fiorentina

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Il terzino della Fiorentina Niccolò Fortini sta vivendo un bel momento visto che è stato premiato da Silvio Baldini con la convocazione permanente in Nazionale. Chiamato solo fino al 31 maggio quando avrebbe poi dovuto tornare in Under 21, il ct lo ha prima "prolungato" al 2 giugno poi trattenuto anche per le amichevoli. Come i suoi compagni Comuzzo e Ndour ora sogna l'esordio nella Nazionale maggiore.

I tre intanto hanno scelto i numeri: 15 per il difensore, 10 per il centrocampista e 25 per il terzino. E mentre sogna in Nazionale, il rinnovo con la Fiorentina non è arrivato e il giocatore è destinato ad andare via visto che andrà in scadenza (2027). L'eventuale vetrina azzurra, se dovesse giocare, può accrescere comunque anche gli estimatori e il prezzo fissato dai viola.