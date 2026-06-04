FirenzeViola Firenze-Sassuolo, un asse di mercato da prendere con le molle

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Tre arrivi dal Sassuolo nelle prime due finestre di mercato dell'era Commisso, poi Berardi mai arrivato e il prestito di Maxime Lopez. Come andrà a finire con Volpato, Thorstvedt o Laurientè?

Mentre prosegue ininterrotto il conto alla rovescia per l’arrivo di Grosso, o quanto meno per l’annuncio ufficiale del suo approdo in viola, cominciano a rimbalzare i primi obiettivi di mercato per la Fiorentina, con più di un profilo che potrebbe seguire il tecnico nella sua nuova avventura in viola.

Tris di arrivi nei primi 2 mercati

Eppure in casa viola sarà bene ricordare come non sempre gli affari sull’asse Firenze-Sassuolo abbiano regalato grandi gioie. Lo sanno bene anche quei tifosi che nei primi 2 mercati della gestione Commisso videro arrivare 3 pedine che non hanno reso come si sperava. In effetti né Kevin Prince Boateng né Lirola, quest’ultimo preso per oltre 12 milioni di euro più 4 di bonus, hanno restituito prestazioni all’altezza degli esborsi, mentre seppure Duncan sia rimasto più a lungo (3 stagioni) anche nel suo caso i quasi 18 milioni di euro versati in Emilia sono parsi persino eccessivi

Il tormentone Berardi e il prestito di Maxime Lopez

Di certo il principale tormentone di mercato lungo strada che divide il Franchi dal Mapei è quello legato a Berardi a lungo seguito ma mai realmente corteggiato. Emblematico fu il riferimento di Carnevali a un’offerta della Fiorentina fin troppo bassa, in una delle tante estati in cui il nome dell’esterno è stato accostato ai viola mentre in tempi piu' recenti non ha funzionato troppo nemmeno l'arrivo in prestito con diritto di riscatto (non esercitato) di Maxime Lopez. Adesso che rimbalzano i nomi di Volpato, Thorstvedt e Laurientè la Fiorentina riuscirà a invertire un trend di mercato con il Sassuolo mai troppo soddisfacente?