La Fiorentina cerca un colpo sulle fasce: la richiesta del Maccabi per Revivo

La Fiorentina cerca un colpo sulle fasce: la richiesta del Maccabi per Revivo
Oggi alle 11:26Primo Piano
di Redazione FV

Non solo esterni offensivi. La Fiorentina, impegnata a costruire una rosa funzionale alle idee tattiche di Fabio Grosso, avrebbe iniziato a muoversi anche per sistemare la corsia difensiva. Nel mirino del club viola sarebbe finito Roy Revivo, terzino sinistro classe 2003 e nazionale israeliano, attualmente in forza al Maccabi Tel Aviv. La trattativa, però, non si preannuncia semplice: il club israeliano valuta il giocatore intorno ai 4 milioni di euro e pretende anche una percentuale sulla futura rivendita, rendendo l’operazione più complessa. Lo riporta La Nazione.