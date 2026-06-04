La Fiorentina cerca un colpo sulle fasce: la richiesta del Maccabi per Revivo
Non solo esterni offensivi. La Fiorentina, impegnata a costruire una rosa funzionale alle idee tattiche di Fabio Grosso, avrebbe iniziato a muoversi anche per sistemare la corsia difensiva. Nel mirino del club viola sarebbe finito Roy Revivo, terzino sinistro classe 2003 e nazionale israeliano, attualmente in forza al Maccabi Tel Aviv. La trattativa, però, non si preannuncia semplice: il club israeliano valuta il giocatore intorno ai 4 milioni di euro e pretende anche una percentuale sulla futura rivendita, rendendo l’operazione più complessa. Lo riporta La Nazione.
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