Dagli inviati De Gea: "Dobbiamo migliorare in tanti dettagli. Che responsabilità essere capitano del Centenario!"

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Dopo la partita con il QPR per la Fiorentina ha parlato il portiere spagnolo David De Gea: "Sapevamo che il QPR fosse più avanti nella preparazione, noi abbiamo fatto solo 10 giorni di lavoro, con un allenatore e giocatori nuovi perciò procediamo passo dopo passo. Dobbiamo aspettare un po' ma mi piace quello che vedo, al di là del risultato di oggi, sta nascendo una squadra forte ma come detto bisogna andare passo passo".

Confermato capitano, che cosa rappresenta per te? "Un giocatore come me si comporterebbe nello stesso modo anche da non capitano, ma con la fascia senti più responsabilità per una piazza importante come la Fiorentina, nell'anno del Centenario".

Le impressioni sull'allenatore Fabio Grosso? "Sono solo 10 giorni che ci alleniamo con lui, anche sulla parte atletica al momento, e dobbiamo migliorare in tanti dettagli, a lui piace il gioco offensivo".

Con investimenti importanti come vedi la stagione? "Quando inizi una stagione le sensazioni sono positive, abbiamo preso giocatori forti ma dobbiamo fare un step in avanti anche perché è l'anno del Centenario appunto"

Contento del Mondiale vinto dal tuo Paese? "E' stato un Mondiale perfetto per la Spagna con tanti giocatori giovani, con un gioco incredibile e un solo gol preso. E' stato bello vederla giocare"