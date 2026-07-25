Dagli inviati
A Loftus Road si rivede l'ex viola Tariq Lamptey: gli scatti di FV
Conclusa la sfida amichevole tra QPR e Fiorentina si è rivisto a Loftus Road un ex viola. Si tratta di Tariq Lamptey, che è passato al club inglese dopo la stagione trascorsa a Firenze. Il classe 2000 non ha praticamente potuto esprimersi in maglia viola durante l'ultima annata, poiché si è infortunato al crociato nel mese di settembre e ha per questo dato forfait fino al termine del campionato. Ecco gli scatti realizzati dall'inviato FirenzeViola.it a Lamptey, che ha salutato molti dei suoi ex compagni di squadra:
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