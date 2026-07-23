Il Viola Park si allarga per la seconda squadra? Ecco cosa c'è di vero
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Tra le notizie più lette di oggi su FirenzeViola.it, una che riguarda il fronte delle infrastrutture del Viola Park, su cui arrivano informazioni diverse rispetto all'ipotesi di un nuovo stadio destinato alla squadra Under 23 della Fiorentina. Secondo quanto emerge, non esiste infatti alcuna possibilità che il club realizzi un impianto dedicato alla seconda squadra all'interno del centro sportivo di Bagno a Ripoli.
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